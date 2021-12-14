 هل سأجرح مشاعرها لو أنني  تزوجت قبلها؟

هل سأجرح مشاعرها

سيدتي بعد أن انتقلت والدتي رحمة الله عليها إلى الرفيق الأعلى أخذت أختي الكبرى على عاتقها مهمة العناية بنا و تربيتنا خاصة و أن جميع أخوتي كانوا قصرا و بفضل الله ومجهوداتها الجبارة نجحنا في دراستنا و أصبحنا نشغل مناصب مرموقة.

بعد أن انتقلت والدتي رحمة الله عليها إلى الرفيق الأعلى أخذت أختي الكبرى على عاتقها مهمة العناية بنا و تربيتنا خاصة و أن جميع أخوتي كانوا قصرا.و بفضل الله و عونه ومجهوداتها الجبارة التي لم تجعلنا نحس يوما بالحرمان العاطفي،نجحنا في دراستنا و أصبحنا نشغل مناصب مرموقة.

هل سأجرح مشاعرها

و لأن الحياة مستمرة ،و لكل واحد منا الحرية إكمال مشواره،تعرفت إلى شاب محترم و تواعدنا على الزواج و قد فرحت كثيرا لأنني سأتذوق طعم السعادة بعد العناء ،لكن ثمة مشكل يشغل تفكيري،فلأنها الكبرى و المسؤولة وجب علي استشارة أختي،التي وجدت نفسي أمامها في موقف حرج.

فبحكم أنها ضحت بشبابها من أجلنا و سخرت كل جهودها لإيصالنا إلى بر الأمان، لدرجة أنها أثرت على نفسها الزواج في سبيلنا لم استطع مواجهة أختي بمسألة الخطوبة احتراما لمشاعرها.

الرد:

أختاه أحييك على حسك الرفيع الذي و ان دل فإنما هو يدل على رجاحة عقلك و موضوعية تفكيرك،حيث أنه لم يهن عليك أن تجرحي مشاعر أختك الكبرى،و التي لا أشك بأنها سترفض أن تزفك إلى عش الزوجية،مادام الأمر يتعلق بإكمال المشوار الذي بدأته معكم بإرادتها.

ما عليك إلا مصارحتها بالأمر و تيقني من أنها ستفرح لك فرحة لا توصف، كما أن من غير المعقول أن تهدمي حياتك بسبب هواجس قد لا يكون لها أساس من الصحة.أما إذا وجدت أن الخوف تمكن منك ما عليك إلا توكيل المهمة إلى أحد من معارف العائلة .

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