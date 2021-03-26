هل ستتوقف الجزائر عن استخدام لقاح أسترازينكا؟ البروفيسور جنوحات يرد

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هل ستتوقف الجزائر عن استخدام لقاح أسترازينكا؟ البروفيسور جنوحات يرد
بقلم نسرين محفوف

قال البروفيسور كمال جنوحات، إنه لم يتم تسجيل أية مضاعفات عند المواطنين الذين تم تلقيحهم بأسترازينكا.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة،ورئيس المخابر المركزية للمؤسسة الاستشفائية العمومية، إن الجزائر لم تتوقف عن تقديم لقاح استرازينيكا.

وأضاف ” كنا نعلم أنها حرب مخابر ولوبيات، ولم نسجل أي مضاعفات خطرة”.

للإشارة، فقد أعلنت بعض الدول عن تسجيلها مضاعفات خطيرة لدى بعض مواطنيها الذين تلقوا لقاح أسترازينكا.

فيما أكدت الشركة المنتجة، أن لقاحها آمن بنسبة 80% لمنع إصابة المسنين بالوباء ولا يزيد من خطر تجلّط الدم.

وقالت إنه فعال بنسبة 79% في منع حالات كوفيد التي تظهر عليها أعراض في أوساط السكان عموما.

بينما تبلغ نسبة فعاليته 100% لجهة منع الإصابة بدرجة خطيرة، وتطور الحالة لدرجة تستدعي إدخال المريض إلى المستشفى.


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