هل ستحقق حلمي وتداوي ألمي

لم تكن صاحبة إعلاننا الثالث بمنأى عما قررته صاحبتا الإعلانين السابقين ،حيث أنها هي الأخرى إختارت طريقا يحملها إلى جادة الصواب من خلال قرار جعلها تعول على أن تجد لروحها توأما .كيف لا وعديد الرجال في بلدنا الحبيب يمكن الإتكال عليهم في هذا الباب.

الزهرة الثالثة في ركننا هذا والتي ستكون مسك الختام لأجمل باقة إنتقيناها لقرائنا الأوفياء عاصمية في ال42من عمرها، مطلقة ولها بنت في رعايتها، ذات مستوى جامعي، متدينة وحكيمة في إدارة أمور البيت، يتيمة الوالدين وتتوق أن يكون لها زوج يحنّ عليها ويملأ روحها حبا. لا تريد صاحبة إعلاننا هذا سوى أن تكون البداية على يد من هو أجدر بقلبها رجل صالح لا تهمها ولايته، سنه لا يتجاوز55سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد، وتعد أن تكون نعم الزوجة.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135768

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