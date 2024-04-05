هل سيؤثر الكسوف على رؤية هلال العيد؟.. خبير يرد

أثيرت العديد من النظريات والتكهنات حول حدوث كسوف للشمس يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع تحري هلال عيد الفطر. في بعض الدول الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عقب في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا). قائلا: “هل يرى كسوف الشمس القادم من منطقتنا وهل يستحق كل هذه الضجة؟ ستشهد السماء كسوفا كليا للشمس يوم الإثنين 08 أفريل. ولن يشاهد من المنطقة العربية.. سيشاهد الكسوف الكلي من مناطق في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ فقط”.

كما تابع قائلا: “سبب هذه الضجة أنه سيشاهد من مدن كبيرة وعديدة في الولايات المتحدة. ولذلك هناك اهتمام إعلامي كبير به من قبل وسائل الإعلام الأمريكية، وبعض الجهات الإعلامية الأخرى. تنقل هذه الضجة إلى منطقتنا دون وجود مبرر لذلك”.

وأضاف: “أطول مدة للكسوف الكلي هذا هي 4 دقائق و28 ثانية، وهي ليست مدة استثنائية. فالكسوف الكلي يصل في كسوفات أخرى إلى مدة تزيد عن السبع دقائق. يميز هذا الكسوف أنه يمكن رؤية كوكبي الزهرة والمشتري أثناء الكسوف الكلي. والميزة الحقيقية أن هناك إمكانية لرؤية المذنب (12P/Pons-Brooks)أثناء الكسوف أيضا”.