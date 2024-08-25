هل سيتأثر عمل تلغرام بعد إعتقال فرنسا لدوروف؟

قال خبراء التكنولوجيا، أن إعتقال مؤسس “تلغرام” بافل دوروف في فرنسا، لن يؤثر على عمل تطبيق المراسلات.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال مدير رابطة المستخدمين المحترفين للشبكات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة، فلاديمير زيكوف، حول وضع “تلغرام” في حالة سجن دوروف: “لن يغلق التطبيق”.

كما أشار زيكوف إلى أن هناك العديد من برامج المراسلة في العالم تحدث فيها نفس الانتهاكات كما في “تلغرام”.

وشدد على أنه “على الرغم من ذلك لم يتم سجن مالك تطبيق واتساب ولا سيغنال، ولا ثيرما. ولا ديسكورد وغيرها من التطبيقات”.

وقال الخبير، أنه كانت هناك شكاوى كثيرة ضد “تلغرام” بسبب سوء الاعتدال. ويعتقد أن تطبيق “تلغرام تعرض للانتقاد بسبب هذا الأمر في العديد من البلدان”.

كما أشار الخبير إلى أنه كان من الممكن أن تقوم السلطات الفرنسية باحتجاز دوروف من أجل “حثه على التعاون في بعض القضايا. بما في ذلك القضايا السياسية”.

بينما قال دينيس كوسكوف، الرئيس التنفيذي لشركة “تيليكوم ديلي”: “من الواضح أنه إذا وعد دوروف بالقتال والسيطرة ومراقبة القنوات الإرهابية. فإن هذا سوف يناسب السلطات الفرنسية. لذلك أعتقد أنهم سيكونون قادرين على إيجاد أرضية مشتركة”.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مؤسس موقع “تلغرام” قد يواجه يوم الأحد، اتهامات بالإرهاب وتهريب المخدرات والاحتيال وغسل الأموال.

وحسب الصحفي الفرنسي سيريل أمورسكي، فإن رجل الأعمال يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.