هل سيجعل زوجي زلّتي في طي النسيان..أم أنّه سيحاسبني عليها على مرّ الزّمان؟

أمر أعتبره نقطة سوداء في حياتي، كيف لا وقد سقطت من عينيه تلك الفترة وفي الوقت الذي ظننته في نسي ما كان، تفاجأت به يذكرني بما إقترفته في حقه مؤخرا

فحوى قصتي سيدتي أنني كنت على علاقة مع قريبي الذي تقدم لخطبتي في الماضي وتم القبول به من طرف أهلي

إلا أن بعض المشاكل العائلية حالت دون أن يتم زواجنا. حقيقة إنصرف كل منا إلى حياته، لكنّ وهج الحب في قلبي بقي متّقدا لدرجة أنّني وبالرغم من زواجي من رجل طيب إلّا أنني بقيت أحيا على أجمل الذكريات. قريبي من جهته رحل إلى ديار الغربة وعاش بها بما ضمن له تكوين أسرة والإستقرار في حياته ، وقد كنت أتقصّى أخباره من هنا وهناك في ظل حب ووفاء زوجي الذي علم بالأمر وهاله مني كل هذا التمسك بماض لو كان فيه خيرا لي لكان لي

تغيرت حياتي وبات زوجي يتقفّى أثري ويتفحّص جوّالي ويحرسني كمن يريد أن يمسك عليّ جرما. ولولا ذكائي وحنكتي لما تمكنت من محو تلك المشكلة وتجاوزها. إلّا أنّي لا أخفيك سيدتي أن من أحمل إسمه يذكّرني بها بل ويستحضرها في كل سانحة بيننا نتكلم فيها عن الوفاء وقدسية الزواج. أخاف أن أحيا ما بقيت من عمري تحت نظرات الشك والريبة من زوجي الذي سيجعل من هذه النقطة ضغطا نفسيا يقض به مضجعي وأنا لا أريده. فما العمل؟