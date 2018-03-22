هل سيضيع حلمي إن تزوجت بهذا الشاب الرائع؟!

السلام عليكم وأتمنى أن يجد انشغالي الرّد الشافي حتى أتمكن من اتخاذ القرار المناسب إن شاء الله، وهذا الأخير يتعلق بأعظم مشروع في حياتي.

أنا سمية من الشرق الجزائري، أبلغ من العمر 28 سنة، ماكثة في البيت، ككل فتاة أحلم بالنصيب وشريك الحياة الذي يحملني إلى دنيا السعادة والهناء، دنيا الاستقرار وراحة البال في بيتي الذي عزمت أن أجعله جنتي، فمنذ أن راودتني هذه الأحلام وأنا في سن المراهقة، كنت أضع في خيالي تصميما و«ديكورا» لهذا البيت، كما أتخيّل فارس أحلامي، ذلك الرجل الطيّب الوسيم والحنون الذي سيغرقني في المحبة ،ويكون أبا صالحا لأولادي، فحتى أسماء هؤلاء الأطفال اخترتهم من وحي الخيال.

لقد كنت أسعد بنات الدنيا حين تقدم إلى خطبتي شاب من أروع شباب العائلة، تتوفر فيه كل الشروط، والأكثر من هذا، مستقيم ومتقي، يعيش في البيت العائلي وقد خصّص له والده شقة منفردة، ولكن هذه الأخيرة في نفس البيت العائلي أين يقيم شقيقه أيضا الذي تزوج منذ سنتين، فزوجي المستقبلي ـ إذا كتب له وأتممت هذا المشروع ـ

ملزم بالبقاء عند والده الذي اشترط على الجميع عدم مغادرة «المجمّع السكني»، حتى لا تحدث بين الإخوة الفرقة وينقطع بينهم حبل الوصال، وحتى بناته شيّد لكل منهن شقتها الخاصة، باعتباره ميسور الحال، وقد منّ الله عليه من أوسع الأبواب.

سيّدتي «نور»، إن المشكلة التي تعكّر صفو حياتي وتجعلني مترددة في قبول هذه الزيجة، أنني لن أستقل بحياتي أبدا، وبالتالي لا يمكنني تحقيق تلك الأحلام، لذا أجدني مترددة ولم أستطع اتخاذ القرار المناسب، فأشوري عليّ واعلمي أنني سآخذ النصيحة بعين الاعتبار.