هل سيقود الجزائريون حسين بن حاج إلى نهائي ذا فويس..!!

ينتظر الجزائريون سهرة اليوم السبت، المتسابق الجزائري حسين بن حاج في النصف النهائي لبرنامج ذا فويس.

و كان حسين بن حاج صنّفه الفنان المصري محمد حماقي على أنّه أحسن صوت في فريقه وحتى في المسابقة.

يشار إلى أنّ، ابن الجلفة تألق في برنامج ذا فويس لأحسن الأصوات العربية، حيث أمتع الحضور في مرحلة العروض المباشرة بموال نايلي جزائري.

والأغنية اللبنانية “يا صغيري”.

و اعتبرت هذه المرة الثانية التي غنى فيها بن حاج أغنية جزائرية، والمرة الأولى التي يغني فيها اغنية لبنانية في البرنامج.

فهل سيكون الجزائريون في الموعد ويؤهلون حسين إلى نهائي ذا فويس؟