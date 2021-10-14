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آدم وحواء

هل شهم أمين يحظى بالسعادة إلى جانب عروس فوق العادة 

بقلم النهار أونلاين
هل شهم أمين يحظى بالسعادة إلى جانب عروس فوق العادة 
عروس فوق العادة
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من مدينة الورود البليدة، اتصلت بنا إحدى بناتها التي وضعت فينا كامل ثقتها في أن يكون لها من يملأ عليها حياتها، هي فتاة يتيمة الوالدين، محترمة للغاية وصاحبة أخلاق فاضلة، عاملة مستقرة بإحدى الإدارات العامة، تيبلغ من العمر 42 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، طيبة، بشوشة ومحبة للناس.

تريد أن تبني حياتها على أسس سليمة مع رجل محترم يقدرها، يكون من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز 50 سنة، أكثر ما تتمناه أن يكون أرملا بأبناء تكون لهم نعم الأمّ، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802

الرقم السري:

135762

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