قناة النهار هل صحيح سولكينغ سيعتزل الغناء قريبا ؟ بقلم قناة النهار نشر في 20 نوفمبر 2022 - 15:17 soolking شارك غرِّد أرسل 129 0 هل صحيح سولكينغ سيعتزل الغناء قريبا ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JcYzj اقرأ أيضا فلسطين: متابعة الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية عبر قناة النهار الإخبارية قناة النهار 30 أكتوبر والي وهران يُمهل مقاول 6 أشهر لإنهاء مشروع المسبح شبه الأولمبي بالكرمة قناة النهار 08 نوفمبر رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجها إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ الـ 27 قناة النهار 06 نوفمبر طالع هابط: مواطنون يتسغيثون ويطالبون بحقوقهم في السكن بعد عراقيل من طرف الإدارة والمرقين العقاريين قناة النهار 15 نوفمبر 2000 دج و50دج الجديدتين.. جزائريون يبدون إعجابهم قناة النهار 02 نوفمبر أمير دولة قطر يحلّ بالجزائر قناة النهار 01 نوفمبر بلماضي : بن عيادة مصاب ماندريا وحماش غادرا التربص لانشغالاتهما مع أنديتهم قناة النهار 18 نوفمبر كيف تطوّر الطفل الصغير الذي بداخلك .. ببساطة هاوليك الحل قناة النهار 10 نوفمبر تساؤلات: القمة العربية .. توافق في الرؤى حول حل الأزمة في ليبيا قناة النهار 05 نوفمبر بيونة: لم أندم على أي عمل شاركت فيه وأعمالي كلها كانت عن قناعة قناة النهار 03 نوفمبر