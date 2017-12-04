هل قتل صالح على طريقة القذافي؟

أكّدت مصادر في حزب المؤتمر اليمني قولها إنّه قتل، فيما نقلت “فرانس 24” عن عائلته خبر مقتله.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، مقتل صالح وانتهاء “أزمة صنعاء”.

فيما قالت وسائل إعلام إيرانية، إن صالح قتل في مقر اللّجنة الدائمة للحزب.

ثم أفادت مصادر أخرى، بأنّه لقي مصرعه وهو في طريقه إلى محافظة مأرب.

و يمكن القول إن صالح، شخصية استثنائية في اليمن، وربما على مستوى العالم العربي.

فقد تمكن من قيادة بلده رئيسا منذ عام 1978، وبقي طرفا فاعلا حتى بعد تنحيه عام 2012.

دخل صالح التاريخ سادس رئيس لليمن، عقب مقتل الرئيس أحمد الغشمي.

وأسس في عام 1982 حزب المؤتمر الشعبيّ العام الذي ظل يتزعمه حتى آخر لحظة من مشواره الطويل في السلطة.

ولد صالح في 21 مارس 1942 في قرية بيت الأحمر في منطقة سحنان باليمن لعائلة فقيرة تنتمي إلى قبيلة سحنان.

وما أن بلغ السادسة عشر من عمره حتى التحق بجيش الإمامة، ثم دخل مدرسة الضباط بعد عامين.

والتحق بالقوات الجمهورية خلال ثورة 26 سبتمبر 1962.

علي عبد الله صالح أصبح يحمل رتبة ملازم ثان عام 1963، وفي العام التالي التحق بمدرسة المدفعية، وأصبح عام 1975 قائدا للواء تعز.

صالح قام بست حملات عسكرية ضد الحوثيين في صعدة بين عامي 2004 – 2010.

إلا أنّ خروجه من السلطة الرسمية عام 2012، مهد الطريق ليصبح الحوثي، العدو اللدود القديم، صديقا وحليفا جديدا له.

في معركة ضروس ضد ما يمكن وصفه بتوابع زلزال الربيع العربي الذي أطاح به.