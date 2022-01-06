هل لأخ زوجي الحق أن يستقر معي تحت نفس السقف؟

أنا سيدة متزوجة منذ أزيد من 10سنوات وقد عشت في بيت أهل زوجي مع والديه وإخوته. وحلمت بالإستقرار في بيت خاص بي.

فرحت أضحي طيلة سنوات بحرمان نفسي من أبسط الأمور فقط حتى أدخّر مرتبي وأقتني شقة الأحلام .

وبعون الله وفضله تحقق. حلمي ونلت الشقة التي لم أفرح بها كثيرا. حيث أنني وفي غمرة الترتيبات التي كنت أرتبها لإختيار الديكور المناسب وإنتقاء أثاثها. وجدت زوجي يخبرني بأمر من والديه أنه على أحد إخوته المتزوجين. كما أن يقيم معنا حتى يفسح المجال لأخيه الأصغر منه ليتزوج. ذهلت للأمر،

هل لأخ زوجي الحق أن يستقر معي تحت نفس السقف؟



نزيهة من دلس

الرد

من الصعب أن يجد المرء نفسه في مواقف لا يحسد عليها خاصة إذا كان من يضعنا في هذه المواقف أقرب المقربين إلينا. حقيقة أنت في خيبة ما بعدها خيبة، كيف لا وقد صبرت لسنوات وأنت في قمة التضحية لتنعمي بالمستقر،

لتجدي نفسك كمن تلاشت أحلامه وخاب ظنه بسبب زوجك. الذي أرى أنه من غير العقلاني أن يقبل على نفسه وعليك قرارا مثل هذا.

في حين عليه أن يفهم والديه أن البيت بيتك ومن أنه لم يدفع في تكاليف تسديد مستحقاته شيئا. وبالتالي لا يمكنه أن يقبل بأن يقاسمك أخوه وزوجته وأولاده شقة الأحلام. التي لم يرحك الحصول عليها بقدر ما وجدت نفسك في قمة الوجل والقلق.

كما كان على أهل زوجك أن يكتفوا بالغرفة التي تركتها أنت بعد حصولك على شقتك. ليقوموا بتزويج إبنهم الأصغر حيث أنني أجد أنه من الجشع أن يأمروا إبنهم الأخر. الذي من الواضح أنه إستصاغ الفكرة وقبل بها

كما ينتقل معكم تاركا هو الأخر غرفته التي يمكنه أن يبقى فيها لحين يستطيع فيها تأمين بيت يليق به.