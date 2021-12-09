هل لقاحات كورونا فعالة ضد أوميكرون؟.. البروفسور جنوحات يحسم

كشف رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة، كمال جنوجات، اليوم الخميس، في تصريح خص به النهار. عن مدى فعالية لقاحات كورونا ضد أوميكرون.

وأكد المتحدث أن المتحور أوميكرون شديد العدوى حيث تم تسجيل 200 إصابة يومية في جنوب إفريقيا منذ 10 أيام. واليوم وصلت إلى 20 ألف إصابة يومية ما يعني أنه ينتشر بسرعة مقلقة.

وقال “من بين السلالات هناك من لديها 10 طفرات ولهذا فإن لقاح كورونا قليل الفعالية أمامها.ولكن هناك أخبار سارة أوردها أمس مخابر أسترازينيكا وفايزر. والتي قالت إنه رغم قلة فعالية لقاحات كورونا إلا أنه يبقى وسيلة الحماية الوحيدة”.

وأضاف جنوحات “لحد الساعة ننتظر مدى مقاومة هذا الفيروس للقاحات ومدى فعالية هذه اللقاحات أمام الفيروس”.

وقد دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إلى التعجيل في التطعيم في مواجهة متغيرات فيروس كورونا. كما أشارت المنظمة إلى أنه حتى لو كانت فعالية اللقاح أقل تجاه “أوميكرون”، يبقى التطعيم أفضل من عدمه.

وحسب خبراء المنظمة الأممية، فإن بعض سمات “أوميكرون”، تشير إلى أنه يمكن أن يحمل تأثيرا كبيرا على مسار كورونا. كما تابعت المنظمة “لكن لا يزال من الصعب معرفة ما سيكون عليه هذا التأثير بالضبط”.

في حين أشار خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أنه في جنوب إفريقيا، يتزايد عدد حالات “أوميكرون”. فيما يكون انتقال “دلتا” منخفضا جدا، لذلك كانت المنافسة بين المتغيرين قليلة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “بدأنا الآن في رؤية صورة متسقة للزيادة السريعة في انتقال العدوى”. “على الرغم من أن المعدل الدقيق للزيادة بالنسبة للمتغيرات الأخرى لا يزال صعبا في الوقت الحالي”. كما أضاف “لذلك سيكون من المهم رصد،ما يحدث بجميع أنحاء العالم بعناية،لفهم ما إذا كان بإمكان أومكيرون أن يتفوق على دلتا”.

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