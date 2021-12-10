فئة من الرجال الذين يتوقون لأن يجدوا لأنفسهم نساءا تقبلن بالتعدد. كما تكنّ لهم خير متاع في الدنيا تحت لواء العدل والمساواة. ومن المستحسن أن تكون أربعينية. قررنا أن ندرج لهم ركنا يعبرون فيه عن حسن وصدق نواياهم تجاه القارئات الوفيات لجريدة النهار.

الرقم السري :

136114

خمسيني من البويرة يريد زوجة صالحة

أعرب عن خالص نيتي من خلال هذا المنبر بأنني أريد أن أتزوج للمرة الثانية تطبيقا لمبدأ التعدد. هذا المبدأ الذي سيجعلني بإذن الباري أحقق الستر لإمرأة مؤمنة به. وأرضى عن نفسي تمام الرضى لأنني كنت في مستوى ديني وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

أنا محمد من ولاية البويرة، رجل في الـ 55سنة. أمارس التجارة وأموري المادية ميسورة والحمد لله،كما أنني متزوج وأناشد الحلال مع إمرأة واعية تفهم وتعي قدسية هذا المبدأ. إمرأة شرطي أن تكون من إحدى ولايا ت الوسط الجزائري، اقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد. كما أقبلها عقيما لا يتجاوز سنها العقد الرابع من العمر وسأضمن لها السكن الخاص.

الرقم السري :

136115

هل من أربعينية لتاجر ميسور تنعم معه بالسعادة والسرور

أكثر ما أتوسمه في هذا المنبر أن أكون في مستوى تطلع كل من تريد الستر تحت لواء العدل. لست إنسانا ناكرا لجميل طيب العشرة التي جمعتني أنا وزوجتي الأولى. لكنني أريد أن أرتقي إلى زيجة ثانية على سنة سيد الخلق والمرسلين أحصنّ بها نفسي

أنا مصطفى من البليدة، في الـ 58 من عمري، متزوج ولي أولاد. وأريد أن يكون لي زوجة ثانية تكون سندي في رحلة الإستزادة في ديني كذا ومشوار العمر. منتهى حلمي إنسانة حنونة وصالحة، من إحدى ولايات الوسط الجزائري، وأن تكون أربعينية أي سنها لا يتجاوز42سنة، أريدها عزباء. كما أقبلها مطلقة أو أرملة بأولاد أعد أن أكون لهم الصدر الحنون، ولا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136116

سطايفي في الخمسين يتوسم في المتدينة الخير الكثير

طيّب الصيت لهذا الركن هو ما جعلني لا أتوانى في التواصل مع القائمين عليه بغية أن يكون لي نصيب. مع إنسانة طيبة رقيقة القلب والمشاعر تمدّ إليّ يديها حتى نمضي معا في رحاب الخير والحلال. إنسانة تعي وهي متأكدة أن إتخاذي لها كزوجة ثانية لن يكون إنتتقاصا من كرامتها. بقدر ما هو فخر حضوة من الله لها.

أنا محمد من ولاية سطيف، إطار متقاعد في الـ 50 من عمري، أمارس التجارة الحرة، حاج لبيت الله. متزوج ولدي أبناء وأنا والحمد لله ميسور وبإمكاني ضمان سكن للزوجة الثانية.

أبتغي أن أحظى بإنسانة شرطي الأول والأخير أن تكون متدينة تخاف الله، من العاصمة أو إحدى ولايات الشرق الجزائري. سنها لا يتجاوز40سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين، لا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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