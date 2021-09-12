هل من أرمل أكون أمّا لأولاده

من مدينة الورود البليدة. اتّصلت بنا إحدى بناتها التي وضعت فينا كامل ثقتها في أن يكون لها من يملأ عليها حياتها بعد وفاة والديها ويكون لها السند وقت الشدة. صاحبة إعلاننا الثاني تبلغ من العمر 42 ربيعا. موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، لم يسبق لها الزواج، طيبة، بشوشة محبة للناس.

تريد أن تبني حياتها على أسس سليمة مع رجل محترم يقدرها، من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز 50سنة، أكثر ما تتمناه أن يكون أرملا بأبناء تكون لهم نعم الأمّ، وشطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

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الرقم السري : 135551