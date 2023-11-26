هل من أمطار؟.. هذه حالة الطقس غدا الإثنين

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف أجواء مشمسة على المناطق الشمالية والجنوبية للوطن.

وحسب ذات المصدر، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الإثنين، طقسا مشمسا. حيث ستترواح درجات الحرارة بين 20 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 17 و22 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما تصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا على المناطق الشمالية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 19و31 درجة. فيما تصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

هذا وكانت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، قد كشفت في اتصال مع “النهار اونلاين”، أن الأجواء ستتحسن تدريجيا على المناطق الشمالية، مع بعض الأمطار الخفيفة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة. لتعود الإضطرابات الجوية بداية من يوم الثلاثاء القادم.

هذا وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد الولايات الشمالية للوطن سلسلة من الاضطرابات الجوية النشيطة خلال شهر ديسمبر القادم.

وكشفت بن رقطة، أن شهر ديسمبر سيشهد نهاية الاستقرار من خلال قدوم سلسلة من الاضطرابات الجوية بسبب تسرب الهواء البارد. كما أن هذه الاضطرابات تكون أكثر نشاطاً واعتبارا على المناطق الشرقية والوسطى. مشيرة إلى أن هذه النماذج قابلة للتغيير.