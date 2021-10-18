هل من أمينة على قلبي أهديها حياتي وقلبي 

لم أبلغ ما بلغته من علوّة شأن إلا بعد أن إستنفذت من الصبر والحلم الكثير. فأنا لم أكن مثل اترابي ألهث وراء السراب. كما أنني عملت بجهد وكدّ لأستسحق ما أنا عليه اليوم من إستقرار على الصعيدين المعيشي والنفسي، صحيح أنني فوتت العديد من الأمورلا ولم أنلها في وقتها، إلا أن ثقتي في أن كل شيء لا محالة أت خاصة إذا تمسكنا بميثاق الله عزّ وجلّ . رغبتي في أن أكوّن أسرة أقوى بكثير من اي شيء في حياتي ،هذا ما دفعني أن أتواصل مع القائمين على مركز الأثير حتى يكون لي نصيب مع إحداهن.

فلكلّ امرأة صادقة أقول: أنا رجل من العاصمة، أعزب لم يسبق له الارتباط بسبب بعض الظروف، مضى من عمري 58 عام، ناجح جدا في عملي كمقاول، ولدي مسكن، أبدوا أقل من سني بكثير، وأتمتع بموفور الصحة والحمد لله.

أبحث عن زوجة متفهمة وحنون، أكمل إلى جانبها المشوار، زوجة تريحني من تعب الحياة وتسندني أمام العثرات، أريدها من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها لا يتعدى 50 سنة، لا يهم وضعها الاجتماعي، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، فقط يتمناها ذات أصل طيب، وأخلاق حسنة، نعيش معا تحت سقف الاحترام والمحبة.

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الرقم السري:

135772

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