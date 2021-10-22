هل من تقي يكون على حياتي وكل ما أملك الرجل الأمين  

ترددت قبل الاتصال بكم، لكنني رأيت في تفويت الفرصة مضيعة للوقت، فخير البر عاجله، فانا بالرغم من سني هذا إلا أنني دوما على تفاؤل، أترقب يوميا ساعة الفرج بقلب يشع إيمانا، كيف لا وقد ألفنا أن كل صابر على الابتلاء يلقى أجمل جزاء من رب العباد، وأنا امرأة مؤمنة، أسعى دوما بحول الله إلى تحقيق استقراري على سنة خير البرية.

دون إطالة أقول: أنا عاصمية في الخمسين من عمري، مطلقة بدون أولاد، أبدو أقل من سني بكثير، كيّسة وطيبة وذات همة، ماكثة في البيت ولي مكانة جدّ خاصة عند أهلي الذين يثنون على أخلاقي وعفتي. أريد أن أعيد بناء حياتي من جديد إلى جانب إنسان راقي التفكير والنظرة. رجل ذو قلب جميل وأصيل، أريده من العاصمة فقط، سنه لا يتجاوز55سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين سأكون لهما نعم الأمّ بإذن الله.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135786

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