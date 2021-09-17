هل من حقي منع حماتي من رعاية مولودي؟

سيدتي بعد التحية والسلام، دعيني أشكرك على المجهودات الجبارة التي تقدمينها لقرائك الأوفياء في سبيل إرساء دعائم السعادة، وأسمحيلي أن أبثّ

ما يرهقني حيث أنّ حماتي وأخت زوجي عقدتا العزم على المجيء لبيتي حتى تتمكنا حسبهما من مساعدتي في العناية ورعاية إبنيعشية إستقبالي لمولودي الأول

الذي أظنه سيرى النور في أجواء مشحونة ومغلفة بالتوتر، علما أن زوجي يعلم بمسألة رفضي لهذا الأمر وهو يمتعض من قراري الذي يراه مجحفا، خاصة وأنني منعت أهلي أيضا من التدخّل أو إبداء المشورة لي ، كوني إنسانة مستقلة ولا أريد أن يتدخل أي شخص من أهلي أو أهل زوجي في وفي إبني لا لشيء إلا لأنّ علاقتي بأهل زوجي لم تكن يوما جيدة، كما أنّني أريد أن أمنح إبني فيض ما في قلبي من حب وتربية تختلف بالإيجاب طبعا عما نلته أنا أو زوجي من خرافات بالية ومعتقدات خاطئة. فهل أنا على حقّ سيدتي فيما أريد أن أستبقه كأحداث حسب زوجي،وهل من المعقول أن يتحول موقفي إلى إحتدام بين العائلتين؟وكيف لي أن أخرج من هذه التجربة من دون أن أخسر فرحتي بمولودي الأول الذي أريده أن يحيا السعادة والإستقرار