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آدم وحواء

هل من زوجة صالحة لرجل يتمنى أن يستقر

بقلم النهار أونلاين
هل من زوجة صالحة لرجل يتمنى أن يستقر
زوجة صالحة
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رجل من شرق البلاد، عامل ومستقر بالعاصمة، يبلغ من العمر 38 سنة، لديه مسكن خاص أيضا بالعاصمة، مطلق بدون أولاد، على قدر كبير من الاتزان، مرّ بتجربة صعبة، لكنه لم يفقد الأمل في الحياة، اتصل بنا وكلاه عزيمة وإصرار، ويتمنى أن يعمر الدار، إلى جانب زوجة محترمة تبادل المودة وتكون السند والقلب الحنون على طول،

لا يشترط فيها إلا الصلاح، يريدها ماكثة بالبيت، سنها أقل من 35 سنة، تكون من شرق وسط أو غرب البلاد، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802

الرقم السري:

134743

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