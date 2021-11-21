هل من زوجة فوق العادة أحيا معها السعادة

الرقم السري :

135967

من تكون الأمل لعاصمي أرمل

لن أبالغ إن قلت أن الوحدة تخنقني وتأسرني، كيف لا وقد توفيت من ظننت أنها ستكون زوجة و رفيقة دربي طول العمر. أكيد أن مشيئة الله أكبر من أن نرفضها أو نقف أمامها موقف الممتعضين، إلا أنني كإنسان ضعيف أمام حزن يأكل قلبي ويعتصر فؤادي. فأنا في بداية المشوار تجدني كتائه مغلوب على أمره ليس لي سوى الصبر ومحاولة التشبث بأي بصيص أمل يكفل لي على الأقل أن أحسّ بكينونتي.

أنا رجل عاصمي في الـ 43 من عمري، أحيا وحيدا بعد أن إنتقلت رفيقة دربي إلى الرفيق الأعلى. موظف مستقر ولدي سكن خاص أريد أن ابعث فيه الحياة من جديد.

لا رغبة لي سوى أن يجمعني القدر بإنسانة تقية صالحة من إحدى ولايات الوسط الجزائري. سنها لا يتجاوز42سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، حبذا لو تكون موظفة.

طالع أيضا :

الرقم السري :

135940

هل من متدينة متجلببة تخاف الله؟

في سنّي هذا، وبعد أن فكرت مليا وجدت أنني ما دمت أطرق أبواب الحلال. فإنني لا محالة سأجد ضالتي وسأتمكّن من العثور على من بإمكانها أن تشق معي الطريق وتخفف عني الحمل. فرجل متدين ملتزم مثلي لا مناص له إلا أن يبحث عن النصيب وعمن تشبهه في القناعات وتتقاسم معه الأفكار والأهداف.

وجدت أن من سبل الخير، مركز الأثير الذي فتح لي الأبواب. على مصراعيها حتى يكون لي حظ في الإلتقاء بمن من شأنها أن تبدد عني وحدتي تحت ظل الحلال. زوجة صالحة تحمل في قلبها خوف الله والسعي لمرضاته، هو هدفي الذي أتقاسمه معكم في هذا الإعلان.

أنا كمال من ولاية غليزان، في ال52من عمري، تاجر ميسور الحال، أعزب لم يسبق لي الزواج بسبب بعض الظروف. متخلق بشهادة كل من يعرفني، أقدر المرأة وأحترمها لأنها كيان خلقه الله وجعل له مكانة خاصة جدا. لا ينقصني في هذه الحياة بعد أن حققت كل ما أربو إليه سوى النصيب والظفر بزوجة صالحة، شرطي أن تكون متدينة. ترتدي اللباس الشرعي والجلباب، سنها لا يتجاوز40سنة، أريدها عزباء، كما أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. أكون لها نعم الرفيق، وأرافقها مشوار الحياة والطريق، وأجعلها معززة مكرّمة في كنفي.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

طالع أيضا :