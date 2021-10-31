هل من زوجة محترمة.. تنسيني الماضي وتكون سيدة حياتي

أنا رجل من ولاية المسيلة، بلغت الخمسين من العمر، مطلق بأولاد في رعاية والدتهم، متقاعد من سلك التعليم، أود لو أنني أجد إنسانة متفهمة وحنونة تكون لي نعم السند في الحياة أبدأ معها من جديد.

تقدرني وتحتويني وتدعمني نفسيا فنكمل معا حياتنا في إطار العبادات والطاعات، أفضلها من إحدى ولايات الشرق او الوسط، سنها لا يتعدى 55 سنة، أقبلها ماكثة في البيت، كما لا أمانع إن كانت موظفة أو متقاعدة، ولا يهمني إن كانت مطلقة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135793

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