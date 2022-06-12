الرقم السري :

137030

هل من زوج حنون مع السعادة تدوم وتدوم

حرفيات في المنزل، شأنها لا يقل عن النساء الأخريات، اخترن من بيوتهم مكانا للاسترزاق، ويتفنن في إرضاء كل الأذواق. ومن بينهن عاصمية ذات همة عالية، امرأة في غاية الرقي والأخلاق الفاضلة، تبلغ من العمر 53 سنة، حرفية تمتهن الخياطة. فوق أخلاقها العالية مقبولة الشكل جدا، ومتوسطة القامة. سليلة أسرة كريمة وأبوين فاضلين علماها أن الدنيا تؤخذ غلابا ولا مكان فيها للضعفاء. تسعى من أجل الاقتران، إلى جانب زوج قصده شريف يتخذها رفيقة طول العمرة. كما تريده من إحدى مناطق الشرق أو من إحدى مناطق القبائل، سنه لا يتعدى 60 سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد تسعد برعايتهم والوقوف إلى جانبهم.

الرقم السري :

137031

من يضمد جرحها وعلى بساط الحلال يحلق بها

امرأة من العاصمة، أصيلة وجد متفهمة، تعاني في صمت جراء تجربة فاشلة. اتخذت بالأسباب وها هي تناشد زوجا صالحا من خلال صفحة آدم وحواء يخلصها من الأحزان. صاحبة العرض تبلغ من العمر 45 سنة، تمارس حرفة الخياطة في منزلها، مطلقة بدون أولاد. على قدر كبير من الجمال، كما هي حنونة وطيبة المعشر.

تتمنى أن يلاقيها القدر برجل صالح في أقرب فرصة، يجعل حياتها جميلة برائحة الورود الزكية. رجلا صادقا يكون من إحدى ولايات الشرق أو الغرب، سنه أقل من 55 سنة، شرطها لأن يكون عاملا مستقرا. ولا يهمها إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد.

الرقم السري :

137032

تعدك بالصدق والوفاء.. وترافق في السراء والضراء

هي جوهرة لمن يعرف قيمتها، ويسارع للفوز بقلبها، شابة في غاية الاحترام، ورفيعة الأخلاق، تنحذر من ولاية تيبازة. كما تبلغ من العمر 41 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج، حنونة وطيبة، صانعة حلويات من الطراز الرفيع. مقبول الشكل ومتوسطة القامة.

تسعى صاحبة الإعلان للنجاح في أهم مشروع في الحياة، وبقلب مخلص تناشد رجلا طيبا وأمينا. يعينها ويكون لها السند والدعم طول العمر، يقدرها ويحترمها ويتخذها قرة عين، سنه لا يتجاوز 55 سنة. لا يهمها من أي ولاية يكون، تقبله أرمل أو مطلق حتى بأولاد. وتحلم أن يتحقق أملها بارتداء الثوب الأبيض في أقرب الآجال.

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