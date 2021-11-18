هل من زوج شهم لحرفية تسعدك طول العمر

هي الفرصة لمن تحسب أن النصيب لم يكون حليفها لمجرد أنها ماكثة في البيت، ولمجرد إحساس بأن الحياة أدارت لها ظهرها. نساء في البيت ماكثات تطلبن الستر والعفاف من زوج يقدر دور المرأة الماكثة في البيت . تلك المرأة التي لها من المسؤوليات ما قد تنافس به من هي عاملة بالقدر الكبير. من هنا، ومن خلال مركز الأثير نفتح قلوبنا قبل أبوابنا لمن قصدننا وكلهن أمل في العثور على شريك العمر.

الرقم السري :

135958

عاصمية تجعل حياة حقيقة جنة

اتصلت بنا وصارحتنا بكل محبة أنها تتمنى أن تعثر على من يشد أزرها في رحلة العمر. لأن تزف عروسا وأمها على قيد الحياة، هاتفتنا وكلها ثقة بالله بأن النصيب سيكون عن قريب.

صاحبة الإعلان هي شابة طيبة من العاصمة، تبلغ من العمر 46 سنة، ماكثة في البيت. مدبرة جدية لأموره من طبخ وإدارة وتسيير، مقبولة جدا، ومتوسطة القامة، تقدر الرجل. وتقرّ بأهمية انه يتعب ويشقى من أجل ضمان لقمة العيش.

تتمنى الاقتران، على سنة خير الأنام، إلى جانب رجل صالح ومحترم من إحدى ولايات الشرق الجزائري. أو الوسط، سنه يتراويح ما بين 40 إلى 48سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد. شرطها أن يكون موظفا مستقرا قادرا على حمايتها وضمان العيش الكريم لها.

الرقم السري :

135959

بنت الأصول إلى جانبها كل الصعاب تهون

نبقى في وسط البلاد، ونحط الرحال هذه المرة بمنطقة القبائل، بالتحديد في ولاية تيزي وزو نعرفكم على سيدة طيبة للغاية. وأبدت لنا نواياها الحسنة، في أن تجد شهما أصيلا تكمل إلى جانبه المشوار وتعمر معه الدار. بنت القبائل شابة تبلغ من العمر 48 سنة، تعمل كحرفية وهي على قدر من الجمال والكثير من العفة والحياء.

تريد أن يجمعها القدر برجل يحترمها ويدفع بها نحو الأمام، يكون من الوسط أو من إحدى مناطق القبائل. سنه لا يتجاوز 60 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد تسعر على راحتهم وخدمتهم. أكثر شرط لها أن يكون له سكن خاص وعمل مستقر، وستكون له نعم الزوجة والرفيقة.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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