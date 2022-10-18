الرقم السري :

138553

حتّى لو كنت في السبعين أنا معك إلى يوم الدين

أحيا على أمل الظفر بمن هو أحق وأجدر بي زوج كريم، لست أبلغ إن قلت أنني ذات أخلاق ودين. ومن أنني بنت أصيلة لأسرة علمني فيها والداي حسن السيرة والتعامل مع الناس. لم ولن أخجل أبدا لأنني أنا من قمت بأول خطوة لأجد رفيق درب يقدرني ويمنحني الأمان. أنا أمال من ولاية وهران، أطل من شرفة خريفي ال52، لم يسبق لي الزواج. ولم يكن ذلك أبدا عقدة بالنسبة لي، صحيح أنني ماكثة في البيت. إلا أنني أدير شؤونه وكل أموره بكثير من الحنكة وحسن التدبير، جميلة أنا جمال عربي يسبي العيون. فأنا سمراء كحيلة العينان طويلة القامة رشيقة، أبدو أصغر من سني بكثير وهذا من فضل الله.

أريد أن يكون لي نصيب من خلال جريدتي الموقرة مع رجل أصيل يحميني ويحتويني. رجل أريده من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنه ما بين52إلأى72سنة. كما أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد أعد لأن أكون لهم الصدر الدافئ والحنون. غايتي نبيلة ونيتي أن أكون في رحاب من يصونني حليلة.

الرقم السري :

138557

بنت الثلاثين ستكون لك قرة عين

واحدة من بنات الجزائر اللواتي عقدن العزم لأن تبنين حياتهن بالقدر الذي يكفل لهن عيشة كريمة. أي نعم هي مطلقة إلا أنها أبدا لم تعطي لقلبها جرعات من الحزن. كيف لا وفي كنفها طفلها البريء الذي تحيا له وبه ومن أجله. هذا الطفل الذي تريد أن ينشأ في بيئة طيبة ملؤها الحب والحنان.

صاحبة إعلاننا الأول في هذا الركن تناشد من يريد أن يمدّ لها يده حتى تحيا معه حياة هنيئة. رجل لا يتجاوز سنه 45سنة، يكون من العاصمة وضواحيها، كما تقبله أرملا أو مطلقا بطفل أو طفلين. شرطها لأن يكون ملتزما ويخاف الله. فمن يكون صدرا حنونا لهذه العاصمية الجميلة التي لم يتجاوز سنها36سنة. والتي تسعى أكثر ما تسعى إليه أن تستقر وترتاح.

الرقم السري :

138558

هل من زوج لخمسينية أية في الجمال والكمال؟

من جهتها. لم تفوت عاصمية أخرى فرصة أن تبعث بندائها لكل راغب في الإرتباط والسموّ بالميثاق الغليظ حتى تجد لروحها روحا تعانقها. إمرأة في الخمسين من عمرها، على قدر كبير من الجمال والأناقة، صاحبة مبادئ ونظرة تفاؤلية للمستقبل. موظفة في مؤسسة مالية، تبدو أقل من سنها لطيبة قلبها وطهارة روحها. مطلقة عي بدون أولاد. كما تتمنى الإقتران في الحلال مع رجل صادق ومحبّ تريده من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز 55سنة. كما تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد أو بأولاد بالغين. أكثر ما يهمها أن يكون صاحب النصيب ذو مبادئ وأخلاق تكفل لها السعادة.

الرقم السري :

138559

إطار في مؤسسة مرموقة تتمنّى التحليق في سماء السعادة

ثالث محطة لنا في هذا الركن، هو لعاصمية في ال46من عمرها، إطار سام بمؤسسة مرموقة، إنسانة حساسة وطيبة. مني زواجها بالطلاق وعصفت بها الأيام بعد وفاة والديها. صحيح أنها تستأنس بحب من حولها وتحيا على حسّ إخوتها ووظيفتها. إلا أنها تتوق أكثر ما تتوق إليه لأن تجد صدرا حنونا ترمي بين يديه همومها وأحزانها. لا مبالغة إن قلنا أنّ صاحبة الإعلان تبحث عن رجل صادق محب، من العاصمة وضواحيها. سنه لا يتجاوز60سنة، كما أكثر ما تتمناه لأن يكون أرملا بأولاد تسعد برعايتهم، رجل لديه سكن خاص ومصدر رزق ثابث.

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