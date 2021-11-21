هل من زوج يقدرني وبمفعم الحب يلفني

هي النصف المكمل للرجل، لا ينتقص عملها من كبريائها وكيانها في شيء. هي الزوجة التي تعي مسؤولياتها وتدرك واجباتها، لا تتوانى عن البذل والإخلاص والسعي لأن يستتب الإستقرار حياتها من كل الجوانب. هو ركننا الذي سنوافي به كل رجل صادق يبحث وهو يؤمن بالمرأة العاملة خيرة الإطارات والعاملات.

الرقم السري :

135975

شلفية أصيلة تريده سمحا وعلى قدر من الأخلاق والطيبة

من الشلف أسرّت إلينا إحدى بناتها رغبتها الجامحة في الإستقرار والرسو على بر الأمان، شابة تبلغ من العمر 38 سنة. كما لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، ترتدي الحجاب الشرعي واهي طيبة تقية تقدر الرجل وتحترمه.

تبتغي صاحبة إعلاننا الأول في هذا المنبر تحصيل زوج الحلال مع رجل لا يهمها فيه سوى الصلاح والتقوى. يكون من إحدى ولايات الوسط والغرب أو شرق البلاد، سنه لا يتجاوز48 سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد فقط، وتعد من يمنحنها اسمه أن تكون له نعم الزوجة.

الرقم السري :

135976

روح تحتوي موظفة في قطاع الصحة

على غرار سابقتها، إرتأت إبنة الوسط لأن توكل لنا مهمة ربط أواصر التواد مع شخص طيب من متتبعي صفحتنا الغراء. صفحة “أدم وحواء”، شابة في الـ 31 من عمرها أحست بحاجتها الماسة إلى

روح تحتويها وتغمرها بالتفهم والحنوّ، طيبتها وسلامة تفكيرا أهلاها أن تسكن قلوب كل من يعرفها. ومستواها الجامعي أهلها أن تشغل منصبا مرموقا في قطاع الصحة، خمرية البشرة ممشوقة القد طويلة القامة، طيبة المعشر.

لا تبحث صاحبة إعلاننا الثاني عن أي مواصفات في شريك الحياة. سوى أن يكون محترما يقدر الأنثى ويحميها من كل أذى، سنه يكون أقل من 42 سنة، لا تهمها ولايته. ولا تمانع أن كان مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، كل ما يهمها أن يكون موظفا مستقرا.

الرقم السري :

135977

أربعينية يتيمة الوالدين تتوق لإكمال نصف الدين

من ولاية مستغانم خاطبتنا شابة في الأربعين من عمرها، عزباء لم يسبق لها الزواج. موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، سمراء البشرة، ومتوسطة القامة، بشوشة كيّسة. من النوع الذي يزرع البهجة والسرور في قلب المحيطين بها.

هاتفتنا صاحبة الإعلان الثالث في ركننا هذا والأمل يحذوها أن تجد نصيبا تكمل معه مشوار العمر. ولا تود سوى أن تكون الشهامة والرجولة من شيم من ستختاره أنيسا لها، سنه لا يتجاوز55سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بولدين فقط، وشرطها ان يكون موظفا مستقرا.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

طالع أيضا :