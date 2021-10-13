هل من شهم أمين.. يتخذها زوجة على سنة خير المرسلين

سيدة من إحدى مناطق الغرب الجزائري، تبلغ من العمر47 سنة، مطلقة وأم لبنت في رعايتها، تشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة وقد حباها الله بجمال الروح قبل جمال المظهر، خمرية البشرة ومتوسطة القامة، وعلى قدر كبير من الوعي والإدراك.

ترغب في الاقتران، على سنة الله ورسوله الكريم، إلى جانب من يتفهمها يساعدها على الارتقاء في الحياة، رجل تقي ومتدين يخاف الله، سنه لا يتجاوز 60 سنة، تفضله من إحدى ولايات الغرب فقط، تقبله مطلق أو أرمل بولد، شرطها فقط أن يكون له عمل مستقر وسكن خاص، ولها عليه الوفاء والإخلاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135752

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