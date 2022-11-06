الرقم السري :

138239

متميزة على كل الأصعدة.. تبتغي الارتباط فمن يفوز بهذه الفرصة؟

في عرضٍ آخر لامرأة تتمنى أن تحقق الحلم بالستر، نعرفكم بشابة متميزة من اللواتي يُعرفن بالهمة العالية. امرأة تألقت ونجحت، تشبعت بالأخلاق الفاضلة، ونهلت من العلم ما جعلها تقتحم مجال الأعمال والمشاريع. ناضجة ومقبلة على الحياة بكثير من الأمل والحب، تبلغ من العمر 38 سنة، تنشط في مجال المقاولة. عازبة لم يسبق لها الزواج، بالإضافة لأخلقها، هي أيضا جميلة الشكل. تواصلت معنا بغاية الزواج والاستقرار في رحاب الحلال إلى جانب رجل شهم صادق يقدر تميزها ويرتقي إلى مستوى أحلامه. رجل يأتي البيوت من أبوابها، تفضله من إحدى ولايات الوسط أو الشرق، سنه لا يتعدى 50 سنة. لا يهمها إن أرمل أو مطلق بدون أولاد، كما يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

138240

اتخذها شريكة لحياتك.. وستزرع السكينة في قلبك

شابة من إحدى مدن الوسط الجزائري، على قدر كبير من الأخلاق الطيبة، حالمة خفيفة الروح، وطموحة. تبلغ من العمر 33 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، حائزة على شهادة جامعية وتشغل منصب محترم في مؤسسة وطنية. متوسطة القامة ورشيقة، على قدر من الجمال والبهاء.

تتمنى أن يبعث لها القدر زوجا أمينا صادقا تنعم إلى جانبه بحياة سعيدة تحت سقف المودة والرحمة. رجل مسؤول متفهم يكون من الوسط الجزائري وسنه لا يتجاوز 40 عاما. تقبله أرملا أو مطلقا من دون أولاد وتشترط أن يكون لديه عمل مستقر ومسكن خاص.

الرقم السري :

138241

هل من شهم صادق يكون زوجا لفتاة من الشرق

شابة مهذبة ورقيقة الإحساس، من إحدى مدن الشرق الجزائري، مطلقة من دون أولاد تبلغ من العمر 34 سنة. كما تمارس حرفة الحلاقة بكل حرفية ومهارة، جميلة الشكل ومتوسطة القامة.

تتمنى لأن تبعث نفسا جديدا لحياتها، لينبض قلبها بالحب ويسعد إلى جانب رجل يقصدها في الحلال. ويحررها من أثار تجربتها الفاشلة ويغدو معها نحو حياة هادئة، تفضل أن يكون من إحدى مدن الوسط أو الشرق الجزائري. سنه يتراوح ما بين 35 و50 سنة، لا بأس إن كان أرملا أو مطلقا حتى بأولاد. كما يكون عاملا مستقرا، ولديه مسكن خاص.

الرقم السري :

138242

من يحميها من فتن الحياة.. ويكون لها زوجا ورفيق عمر

فتاة يافعة ومفعمة بالحياة، بالرغم من صغر سنها إلا أنها تتميز بالحكمة والعقل الكبير. تتمنى تحصيل الحلال والارتباط بشهم يرسم على وجهها دوما الابتسامة ويجعلها تعيش السعادة، هي من ولاية برج بوعريريج. لديها مستوى دراسي مقبول، ماكثة في البيت ومهتمة بشؤونه، تبلغ من العمر 25 سنة، متوسطة القامة ومقبولة الشكل.

ترغب بالستر، وتحلم بأن تزف عروس إلى جانب رجل يعينها على أمور الدين والدنيا، يحترمها ويحبها ويكون وفيا لها. من جهتها تعد أن تسعده وتكون قرة عين له، تريده من شرق البلاد، سنه أقل من 40 سنة. حبذا لو يكون أعزب، شرطها الوحيد أن يكون لديه عمل مستقر ومسكن خاص.

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