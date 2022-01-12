هل من طريقة أصحح بها تربية إبنتي المتمادية يتصرفاتها؟

بعد التحية والسلام أحييك على هذا الفضاء الذي مكنني من خلاله أن أعبر عما يخالجني اليوم مع إبنتي المراهقة التي باتت متمردة تبحث عن كيان غريب لا أريده ولا أقبل أن تبني عليه شخصيتها فطريقة إعتنائها بنفسها والملابس التي تنتقيها،

ناهيك عن الصداقات التي تربطها تجعلني متخوفة من مصيرها خاصة ولا نحب من السفور والمبالغة الكثير علما سيدتي أننا نعيش في بيت واحد مع أهل زوجي الذين لطالما أعربوا عن إستغرابهم من تساهلي كأم مع إبنتي.

هل من طريقة أصححّ بها تربية إبنتي المتمادية يتصرفاتها؟

كما أني لا أخفيك أنني أتوجس من سياسة الشد والجذب حتى لا أخسرها أو تتورط في هروب من المنزل .

أم لينا من الوسط الجزائري

الرد

إن صداقتنا مع أبنائنا وبخاصة في هذه السن الحرجة هي الجسر الذي سيدعم التواصل ويجعلهم على البر الآمن، ولكن تقليل الثقة وتوجيه أصابع الإتهام بشكل دائم لهم سيجعل من التمرد خصلة دائمة في طباعهم.

إبنتك تحاول أن تكتشف أبعاد شخصيتها لذلك من الطبيعي أن تحاول التطرف في بعض تصرفاتها لمعرفة نهاية الحدود. كما أنها عادة ما تكون تحت تأثير الرفقاء .

مارسي نظام تواصل بينك وبين إبنتك والذي يكون قائما على الصدق بين الطرفين. كما لا تحاولي إستخدام طريقة التواصل في توجيه إختياراتها ولكن إستخدميها فقط لمعرفة المزيد عنها وكسب ثقتها .

كما لا تقومي بوضع قواعد دون شرح أسباب أو توضيح فائدة القاعدة. كعدم السهر مثلاً أثناء أيام المدرسة، بل يجب أن توضحي أنه لكي لا يؤثر ذلك على تحصيلها الدراسي.