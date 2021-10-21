إعــــلانات
آدم وحواء

هل من عروس تتحقق معها الأحلام

بقلم النهار أونلاين
هل من عروس تتحقق معها الأحلام
عروس
  • 30
  • 0

شاب طموح مفعم بالحيوية والنشاط، من ولاية تيبازة، يتمنى أن يكمل نصف الدين ويؤسس أسرة على سنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 38 سنة، عامل مستقر ويملك مسكن خاص.

يتمنى الارتباط وتكوين عائلة، إلى جانب زوجية حلوة المعشر، طيبة الأخلاق، يريدها أن تكون من إحدى ولايات الوسط للبلاد، خاصة تيبازة أو البليدة، سنها لا يتعدى 38 سنة، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، مقبولة الشكل، وصاحبة أخلاق.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802

الرقم السري:

135795

طالع أيضا

من تكون لابن جيجل زوجة ورفيقة عمر..

📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/kNUkZ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر