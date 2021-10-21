هل من عروس تتحقق معها الأحلام

شاب طموح مفعم بالحيوية والنشاط، من ولاية تيبازة، يتمنى أن يكمل نصف الدين ويؤسس أسرة على سنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 38 سنة، عامل مستقر ويملك مسكن خاص.

يتمنى الارتباط وتكوين عائلة، إلى جانب زوجية حلوة المعشر، طيبة الأخلاق، يريدها أن تكون من إحدى ولايات الوسط للبلاد، خاصة تيبازة أو البليدة، سنها لا يتعدى 38 سنة، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، مقبولة الشكل، وصاحبة أخلاق.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135795

طالع أيضا