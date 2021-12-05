هل من عروس تقدر الحياة الزوجية لرجل مستعجل على الإقتران

هم رجال من مختلف الولايات يريدون أن يجدوا لأنفسهم محطة تجعل لحياتهم معنى ولون. همّهم الوحيد أن يكون نصفهم الثاني يقدر الحياة الزوجية ومكمّلا لهم وفق شروط ومعايير يختارونها هم. فتحنا لهم هذه السانحة حتى يتمكنوا من بلوغ أمالهم والعثور على ضالتهم.

الرقم السري :

136073

هل من عروس تقدر الحياة الزوجية لرجل مستعجل على الاقتران

رجل من ولاية غليزان، يشغل منصب إطار في الدولة، ويملك سكن خاص، يبلغ من العمر 50 سنة. مطلّق بأبناء في رعاية والدتهم، متفتّح وحنون، كما يحمل من مكارم الخصال ما جعله محترم وسط الناس. اتصل بنا ورجاؤه بالله كبير، في أن يعثر على النصيب الجميل، وفرصة ليكمل نصف الدين. إلى جانب زوجة صادقة تنحدر من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنها لا يتجاوز 42 سنة. شرطه أن تكون عاملة، ويقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، وهو يعدها بأن تكون معززة مكرمة في كنفه.

الرقم السري :

136074

من تكون زوجة تقية لصاحب الإعلان خير متاع في هذه الحياة

من غرب البلاد إلى شرقها، ومن ولاية ميلة نقدم لكم عرضا متميزا لشاب يريد الارتباط على سنة سيد الخلق. هو شاب محترم للغاية، يعمل كصيدلي، ويبلغ من العمر 40 سنة. لا يريد من الحياة بعد أن نال كل ما يريده من عمل وبيت سوى أن يلاقيه الله بزوجة صالحة. ذات نسب طيب وابنة أسرة كريمة، سنها يكون أقل من 35 سنة، يفضلها عزباء. ولا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. ويشترط أن تكون من سيمنحها اسمه بيضاء البشرة جميلة الشكل والأخلاق.

الرقم السري :

136075

غايته التعدد في الحلال وتذوق طعم السعادة والاحترام في الحياة

نختم عروضنا في هذا الركن لرجال يبتغون الحلال، برجل من العاصمة، يبلغ من العمر 48 سنة. متزوج أب لأولاد، ويرغب في التعدد على سنة الله ورسوله. صاحب الإعلان رجل ميسور الحال يمارس مهنة التجارة ومتقاعد من مؤسسة وطنية في نفس الوقت.

يتمنى العثور على امرأة تعمل على إرساء قواعد السعادة إلى جانبه، يعدها بالعدل وتوفير سكن مستقل. كل ما يريده أن تكون صاحبة النصيب من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها لا يتجاوز37 سنة. لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

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