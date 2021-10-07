هل من مثقف لإطار في التعليم العالي

أنا حياة من إحدى مدن الشرق الجزائري، مقيمة بالعاصمة بسبب ظروف العمل، عمري43 ربيعأ عشتهم متقلبة بين الدراسة وطلب العلم والتألق في مشواري، حاليا أنا أشغل منصب موظفة في قطاع التعليم العالي، جميلة وبشوشة، مثقفة وذات همة.

أريد أن يكون لي نصيب مع رجل مثقف يعي قيمتي ويقدر ما بلغته، رجل يحتويني ويكون إلى جانبي في محطات أخرى من محطات العمر، أريده من إحدى ولايات الوسط الجزائري أو إحدى مناطق الشرق، كل ما أتمناه أن يكون ذو مستوى جامعي، سنه ما بين 44و52سنة، اقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، موظف مستقر ولديه سكن خاص، وأنا جادة ولا أريد أن يكون لي مع غير الجادين تعامل.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135645

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