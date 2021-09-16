هل من مربية أجيال أحقّق معها الأمال

ثالث محطة وأخر محطة تستوقفنا في هذا الركن من ولاية باتنة. حيث قصدنا وليد البالغ من العمر34سنة، وهو أعزب يمارس التجارة، لديه سكن خاص.

شاب وسيم وخلوق يريد تحصيل الحلال مع شابة تناسبه يريدها تمتهن التدريس، شرطه أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها ما بين25و30سنة، كما يريد ايضا أن تكون عزباء.

الرقم السري : 135579

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802