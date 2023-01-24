قناة النهار هل نستطيع التحكّم في أحلامنا وأن نحلم مانريد ؟ بقلم قناة النهار نشر في 24 جانفي 2023 - 16:37 ببساطة شارك غرِّد أرسل 66 0 هل نستطيع التحكّم في أحلامنا وأن نحلم مانريد ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/swUpA اقرأ أيضا بوقرة: أنا فرح بالتأهل وكل ما حققناه رغم أننا كنا قادرين على تقديم أفضل من هذا الأداء قناة النهار 21 جانفي أمينة بلطرش توري قصتها مع مرض نادر أصابها في صغرها وكيف ضحى والديها من أجلها قناة النهار 11 جانفي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يفتتح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة قناة النهار 19 جانفي "رئيس الجمهورية يكشف سرّ تسمية ملعب براقي بـ"نيلسون مانديلا قناة النهار 12 جانفي بعد طول إنتظار..عودة الأمطار الغزيرة و الثلوج بهذه المناطق قناة النهار 18 جانفي زين عامر: في المنافسات الكبيرة يجب عليك الفوز في المباراة الأولى قناة النهار 14 جانفي الوزير الأول: تم تحقيق نتائج إيجابية بخصوص التكفل بسكان مناطق الظل قناة النهار 19 جانفي لعوافي: لعبنا جيدا في المباراة الأولى والمهم الظفر بثلاث نقاط والعلامة الكاملة للجمهور قناة النهار 13 جانفي "شاهد..درك النعامة يوقف شخص بحوزته ذخيرة حيّة و أكثر من 2 كلغ "كيف قناة النهار 12 جانفي تغير في الوضعية الجوية بداية من الأسبوع المقبل بهذه المناطق قناة النهار 11 جانفي