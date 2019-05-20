هل يتوقف بث برنامج “رامز في الشلال” ؟

أصدرت محكمة القضاء الإداري، بمصر، قرارها بحجز الدعوى المقامة لوقف بث برنامج رامز جلال، للحكم، بجلسة يوم 26 من الشهر الحالي.

ورفع الدعوى، المحامي، ضياء الدين الجارحي، لوقف بث برنامج “رامز في الشلال”، والذي يتم بثه في شهر رمضان الحالي.

وحسب موقع الفن، أشارت الدعوى إلى أن العقيدة والدين لا يجوز الاستهزاء بهما لاعتبار ذلك، دعوة للفتنة.

فالاستمرار في بث برنامج رامز جلال يعد خللا إعلاميا، وليس عملا إبداعيا على الإطلاق، حسب الدعوى.

ولفتت الدعوى إلى أن رامز جلال، لا يستطيع أن يقدم مثل هذه البرامج في بلاد الغرب، التي تدعي الحرية، خصوصا إذا كان سيلحق ضررا بالنسبة لهم.