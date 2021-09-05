هل يعاني الرئيس الامريكي جو بايدن من ضعف الذاكرة؟
بقلم عبد الحق لعلاق
لاقى تعريج الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال حديثه عن إحدى الأغاني اليهودية، جملة من التساؤلات والإستفهامات بشأن سلامة ذاكرته.
وذلك بعد أن حاول أن يذكر عنوان الأغنية اكثر من مرة لم لكنه لم يتمكن من إستحضارها ليقول: الآن خيبتني ذاكرتي، ما الأغنية التي يغنونها (اليهود) عندما يجلسون على الكراسي في الطابق العلوي؟.
وهو الأمر الذي جعل غرمائه يرمهونه بسهام الإنتقاد، وتجدر الإشارة بأنها ليست المرة الأولى التي تخونه فيها الذاكرة.
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