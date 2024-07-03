هل يمكنني الدخول إلى دولة شنغن بتأشيرة صادرة عن دولة أخرى؟.. اليكم الجواب

سجلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن بشكل مستمر أعدادًا متزايدة من السياح. الذين يتدفقون على أشهر الساحات والشوارع وغيرها من مناطق الجذب السياحي.

وكان الارتفاع الكبير في الاهتمام بزيارة هذه البلدان واضحًا أيضًا. في عدد طلبات الحصول على تأشيرة شنغن المسجلة العام الماضي، مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.

وفي عام 2023، تلقت 28 دولة عضو في منطقة شنغن (باستثناء بلغاريا ورومانيا اللتين انضمتا هذا العام). 10.3 مليون طلب تأشيرة، أي بزيادة 37 في المائة عما كانت عليه في عام 2022، عندما تم تسجيل 7.5 مليون طلب.

وكما تظهر البيانات، فإن تأشيرة شنغن، التي تمكن حاملها من السفر إلى 26 دولة أوروبية. بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا. تعد من أشهر التأشيرات وأكثرها طلبًا في العالم. قبل الوباء، في عام 2019. تقدم أكثر من 16 مليون شخص بطلب للحصول على تأشيرة شنغن، وكانت فرنسا وألمانيا من أفضل الوجهات المفضلة.

لكي يحصل المسافرون على مثل هذه التأشيرة، يجب عليهم اتباع إجراءات طلب تأشيرة شنغن. والخطوة الأولى منها هي تحديد سفارة شنغن التي يجب تقديم الطلب فيها.

ويجب على أولئك الذين يخططون لزيارة دولة واحدة فقط التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في السفارة أو القنصلية. أو مركز التأشيرات الخاص بالبلد الذي يخططون للسفر إليه بنفس التأشيرة.

ومع ذلك، فإن المسألة تكون أكثر تعقيدًا بعض الشيء عندما يتعلق الأمر. بالراغبين في زيارة أكثر من دولة واحدة في منطقة شنغن.

فإذا كان المسافر يخطط لزيارة دولتين أو أكثر من دول شنغن. فيجب أن ينطبق نفس الشيء في مركز معالجة التأشيرة في البلد الذي سيقضي فيه المزيد من الأيام.

وبالنسبة للمسافرين الذين يخططون لقضاء نفس عدد الأيام في كل دولة يخططون لزيارتها. يجب تقديم الطلب في مركز التأشيرات في الدولة التي سيدخل المسافر من خلالها. إلى منطقة شنغن (الدولة التي سيزور المسافر أولاً).

هل يمكنني الدخول إلى دولة شنغن بتأشيرة صادرة عن دولة أخرى؟

ومع ذلك، فإن بعض المسافرين إما يغيرون خططهم أو يتقدمون عمدًا إلى سفارة بلد ليس لديهم خطة للسفر إليه. وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع، حيث يتقدم المسافرون بطلب للحصول على تأشيرة. في سفارة لديها فرص أكبر لإصدار تأشيرة لهم. أو في السفارة التي يجدون فيها مواعيد حجز مجانية. تُعرف هذه الظاهرة باسم “التسوق للحصول على التأشيرة” وتعتبرها دول شنغن غير قانونية.

بالنسبة للمسافرين الذين حصلوا على تأشيرة من دولة معينة ثم لم يعودوا بحاجة/ رغبوا في زيارتها. عند السفر إلى دولة أخرى، قد يتم احتجاز نفس المسافر من قبل حرس الحدود وسؤاله عن سبب عدم زيارته.

وفي مثل هذه الحالات يجب على المسافر أن يشرح لحرس الحدود أسباب تغيير خططه.

ويبقى لحرس الحدود أن يقرر ما إذا كان ينبغي السماح للمسافر بالدخول إلى ذلك البلد أو إبعاده.

وهذا يعني أن المسافرين الذين يمتلكون تأشيرة غير مستخدمة من قبل عضو معين في منطقة شنغن. ويريدون استخدامها للدخول إلى دولة أخرى يمكنهم القيام بذلك. ولكن يجب أن يدركوا أن هناك دائمًا احتمال أن يتم حرمانهم من الدخول إلى منطقة شنغن.

ولا يُنصح المسافرون بممارسة “التسوق للحصول على التأشيرة” والتقدم للحصول على التأشيرة في القنصلية. نظرًا لارتفاع معدل إصدارها، أو حجز مواعيد مجانية إذا كانوا لا ينوون زيارة ذلك البلد.