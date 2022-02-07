هل يمكن الإصابة بأوميكرون أكثر من مرة؟ العلماء يكشفون

من المعروف أن عدوى فيروس تسبب استجابة مناعية مكتسبة، ولكن ما هي مدة فعاليتها ضد المتغيرات؟

كان العالم يأمل في وضع حد للوباء ومتغير أوميكرون. لكن آخر الدراسات كشفت أنه من الممكن أن يصاب الشخص عدة مرات بمتغير Omicron.

أصبح المتغير Omicron من SARS-CoV-2، الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا لأول مرة في نهاية نوفمبر. هو الأغلبية في جميع أنحاء العالم في غضون أسابيع قليلة.

بالإضافة إلى ذلك، تبلغ فعالية اللقاحات حوالي 70٪ لدى الأفراد الذين تلقوا الجرعة المنشطة.

قام باحثو إمبريال كوليدج لندن بتحليل البيانات من جميع اختبارات سارس- CoV-2 الإيجابية. التي تم إجراؤها بين 29 نوفمبر و 11 ديسمبر 2021. من بينها 196 ألف و463 اختبارًا من المحتمل أن تكون مرتبطة بالمتغير.

كان المرضى المصابون بـ Omicron أصغر بكثير من أولئك المصابين بـ Delta.

كما لوحظ في دراسات أخرى، كان الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي أكثر عرضة للإصابة بأوميكرون.

في دراسة سابقة، تم إثبات أن العدوى الأولى تمنح الحماية ضد إصابة جديد بواسطة متغير دلتا. بنسبة 85٪ لمدة 6 أشهر على الأقل.

من خلال تحليل البيانات الجينية للعينات، وجد باحثو إمبريال كوليدج لندن أن الأشخاص المعرضين للإصابة الأولى بفيروس Covid-19 محميون بدرجة أقل بكثير من الإصابة الثانية بواسطة متغير Omicron ، أو 5.4 مرة من متغير دلتا.

وقام الباحثون أيضًا بتقييم فعالية اللقاحات ضد أوميكرون. وفقًا للبيانات المنشورة مسبقًا. كانت الحماية من عدوى الأعراض المرتبطة بمتغير Omicron من 0 إلى 20٪ بعد جدول التطعيم الكامل. 55 إلى 80٪ بعد الجرعة المنشطة.

طالع أيضا:

أعراض جديدة تنبئ بالإصابة بأوميكرون