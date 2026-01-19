همجية إعلام “المخزن” تتسبب في إلغاء الندوة الصحفية لمدرب السنغال

ألغيت الندوة الصحفية لمدرب المنتخب السنغالي باب ثياو، عقب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، وتتويج “أسود تيرانغا” باللقب القاري، الثاني في تاريخهم على حساب البلد المنظم.

وتفاجأ باب ثياو، لدى دخوله إلى قاعة الندوات الرسمية، بتهجم إعلام “المخزن” على شخصه. بعبارات مسيئة وطالبوه بالرحيل، مرددين عبارة ” Dégage”.

ولم يتقبل إعلام “المخزن” تفوق الفريق السنغالي، رغم تحيز التحكيم. بعدما حرمهم رفقاء “الأسطورة” بابي غاي، من انجاز قاري انتظروه لمدة 50 سنة كاملة.

وبدورهم دافع الصحفيون السنغاليون، عن مدرب منتخبهم من التجاوزات والمضايقات التي تعرض لها في قاعة المحاضرات، ما أدى إلى توتر الأجواء لعدة دقائق.

وأمام الأوضاع المشحونة وعدم تقبل الطرف الآخر للهزيمة. تقرر إلغاء الندوة الصحفية، من دون أن يدلي مدرب السنغال باب ثياو، بأي تصريح لوسائل الإعلام.