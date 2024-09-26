إن فقدت مكان البذور التي بذرتها يوما ما.. سيخبرك المطر أين زرعتها .. لذا أبذر الخير فوق أي أرض وتحت أي سماء ومع أي شخص .. فأنت لَا تعلم أين تجده ومتى تجده ! إزرع جميلاً ولو في غير موضعه… فلن يضيع جميل أينما زرع .. فما أجمل العطاء . فقد تجد جزاءه في الدنيا أو يكون لك ذخراً في الآخرة .. لَا تسرق فرحة أحد وَلا تقهر قلب أحد .. أعمارنا قصيرة .. فالبصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها.

كل شيء في حياتك درس، من لجأت له خوفا ولم تجد طمأنينة، من أحببته بدفئ وأحال دفئك إلى صقيع، من كان البريق في عينيك واليوم هو سبب إمتلائها المُفاجئ بالدموع.. ‏كلها دروس وإن أتعبتك.

إذا أردت أن ترى الدنيا بعد موتك ،، فـأنظر إليها بعد موت غيرك.

فإذا تأملت كيف ينسى الأحباب أحبابهم الموتى، فحينها ستكون على يقين بأن أحب أحبابك , سينساك بعد موتك أو ستشغله الدنيا عنك , فأجعل حياتك ” كلها لله ” فهو الوحيد الذي لا ينسى وأحسن علاقتك ” مع الله” فهو الوحيد الذي لا يفنى.

كلام مؤلم .. لكنهُ حقيقي