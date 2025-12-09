همسة.. إلى كل من ضاقت به.. إليك ما يلي

لا تيأس إذا تعثرت أقدامك، وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة، “والله مع الصابرين”.

لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة.

لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجة شخص تحبه مهما كانت صفاته.

ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك، بل يتعداه إلى إرادة المولى تعالى الذي إذا قال للشيء كن فيكون.