همسة تفاؤل
همسة تفاؤل
لا معنى للحياة من دون أمل ولا قيمة لها دون وجود التفاؤل. فأيامنا مليئة بالعقبات والمشاكل والصعوبات. فإذا ما فقد الأمل فإننا لا نستطيع أن نكمل طريقنا بسلام. بهذه الكلمة نختصر معني التفاؤل.
همسة تفاؤل
*هو الأمل والفرح المستقبلي والنظرة الإيجابية لكل شيء.
*هو قدرتنا علي تحمل مصاعب اليوم أملاً منا بغد أفضل.
*التفاؤل هو النور الذي يضيء لنا طريقنا في الظلماء. ويساعدنا بأن نعيش حياة تملؤها المحبة. ويجعلنا نحقق أحلامنا وآمالنا. وأن ننظر للحياة بعيون عاشقة وحالمة بما هو أفضل بحياة كريمة هانئة كلها أنوار ورضاء بقضاء الله وقدرة. بعيدة كل البعد عن اليأس والتشاؤم. وخير الكلام هو حديث نبينا الكريم خير خلق الله محمد صلي الله عليه وسلم. حيث قال تفاءلوا بالخير تجدوه.
*التفاول يدفع الإنسان إلي الجد والاجتهاد والعطاء لأجل الوصول إلي مبتغاه. فكل منّا يسعي دائماً إلي تحقيق التقدم والنجاح. فمن يزرع في نفسه التفاؤل تجده دوماً يتحلي بالصبر والإيجابية واتزان العقل.
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نحتاج لتجنب المنافسة، والمواجهة مع النفس والآخرين، إلى توازن العجز الذي تفرضه إحداثيات الجسد، مع إمكانياتنا إلى فنجان قهوة، وجريدة، وبعضا من الابتسامات، إلى نوم رغم تقطعه، إلا أنه لا يجازينا بالقلق إلى نسيان، يختصر ما اختبرناه من ألم.
إلى رؤية من أحببناهم بخير، نحتاج لذاك الشعور بالطمأنينة، والسكون لبقاءٍ يستمر حتى نهايته دون بكاء، نحتاج لرحيل ناعم لا يخدش جوارح من سيبقى.. ببساطة هذا كل ما نحتاج حين يتقدم بنا العمر..
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