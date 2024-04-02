همسة في أذن غافل

الصدقة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل فهي تدخل السرور على مؤمن، تكشف عنه الكرب، و تقضي عنه الدين، و تطرد عنه جوع. بل أكثر من ذلك فالصدقة تتباهي عن غيرها من الأعمال وتفخر عليها؛ وفي ذلك يقول عــمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: “إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم”.

وهذه الرفعة للصدقة تشمل صاحبها؛ فهو بأفضل المنازل كما قال صلى الله عليه وسلم “إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعمل فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل.”

والمتصدق هو صاحب اليد العليا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: “اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة”، وهو من خير الناس لنفعه إياهم وقد جاء في الحديث المرفوع: “خير الناس من نفع الناس، وهو من أهل المعروف في الآخرة، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم “أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة”.