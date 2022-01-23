همسة لقلوب حائرة

وما بين لحظة وأخرى يختفي اليأس ويحيا الأمل تدمع عين وتبتسم شفاه، بين لحظة وأخرى توجد حياة، أرواحنا كطيور مهاجرة لا تستقر إلا في الدفئ لذلك تميل أن تجلس أحيانا وحيدا .

تلومها تعاتبها تشكو لها معاناة الأمس تخبرها عن أشخاص كانوا في الأمس معك و رحلوا وآخرين فعلوا المستحيل لكي يبقوا وبقوا فتفهم أنه شتان بين الإخلاص والخذلان!

همسة لقلوب حائرة

قد يصل بك الحال إلى أن تفقد ذاكرتك وجوه بعض أحبابك تنساهم مع مرور العمر، لكن يبقى القلب ينبض بذكراهم، حينها تسأل: إلى أين أنت ذاهب بنا يا قطار الحياة ؟

أعدنا إلى الوراء فقد أضعنا في الطريق أشياء، وفقدنا أشخاص، وهربت منا أمنيات أعدنا إلى الطفولة، فقد أدركنا كم كان جميل ذلك الوقت الذي فات،