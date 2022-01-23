همسة لقلوب حائرة
همسة لقلوب حائرة
وما بين لحظة وأخرى يختفي اليأس ويحيا الأمل تدمع عين وتبتسم شفاه، بين لحظة وأخرى توجد حياة، أرواحنا كطيور مهاجرة لا تستقر إلا في الدفئ لذلك تميل أن تجلس أحيانا وحيدا .
تلومها تعاتبها تشكو لها معاناة الأمس تخبرها عن أشخاص كانوا في الأمس معك و رحلوا وآخرين فعلوا المستحيل لكي يبقوا وبقوا فتفهم أنه شتان بين الإخلاص والخذلان!
همسة لقلوب حائرة
قد يصل بك الحال إلى أن تفقد ذاكرتك وجوه بعض أحبابك تنساهم مع مرور العمر، لكن يبقى القلب ينبض بذكراهم، حينها تسأل: إلى أين أنت ذاهب بنا يا قطار الحياة ؟
أعدنا إلى الوراء فقد أضعنا في الطريق أشياء، وفقدنا أشخاص، وهربت منا أمنيات أعدنا إلى الطفولة، فقد أدركنا كم كان جميل ذلك الوقت الذي فات،
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{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}
أي: لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى، ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه، ولا يستوي الإحسان إلى الخلق، ولا الإساءة إليهم.. ثم أمر بإحسان خاص، له موقع كبير، وهو الإحسان إلى من أساء إليك، فقال: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} أي:
فإذا أساء إليك مسيء من الخلق، خصوصًا من له حق كبير عليك، كالأقارب،إساءة بالقول أو بالفعل، فقابله بالإحسان إليه،
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