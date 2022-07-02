همسة للعقول الراقية
همسة للعقول الراقية
ولتتعلم يا إنسان أن النجاة دائمًا في التسامح والانسحاب الطيّب. الذي لا يتبعه أذى ولا يخالطه مكر ولا تعانقه سذاجة، أن يمتد خيرك وينقطع صوتك، أن تسقي الناس ثم تتولى إلى الظل لا تنتظر الجزاء ولا الشكر، فصبرا على تلك خطوات قليلة التي تفصلك عن الدار الآخرة، حين يُقال فيك “لا خوف عليهم ولا هم يحزنون” فدع الألسنة ومضاربها والظنون وفسادها. وتوكّل على الله البصير العليم الحكيم.
همسة للعقول الراقية
أما إذا امتدت يد أخيك بالأذى فانصرف عنه، وأشد العقاب أن تظل معطاءً. ولكن لا يخالطك الجهلاء ولا يتطاول عليك أحد، فقط كن مع المتقين تنجُ، ولتغلق عليك دائرتك، أنت وربك ونبيك والملائكة والمتقين وكفى.
طالع أيضا :
مواضيع ذات صلة
مناجاة
اللهم أنت أحق من ذُكر، وأحق من عُبد، وأنصر من ابتُغي، وأرأف من مَلَك، وأجود من سُئل، وأوسع مَن أعطى، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا نِدَّ لك، كل شيء هالك إلا وجهَك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتُعصى فتغفر، أقرب شهيد، وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال، القلوب لك مُفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم تمَّ نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد أن تكون قد رضيت
📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.