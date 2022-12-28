همسة من القلب وإلى القلب
همسة من القلب وإلى القلب
قالوا في اللغة العربية: مهما أحسست “بالكسرة” أترك في قلبك “فتحة” ليدخل منها الأمل والتفاؤل.
همسة من القلب وإلى القلب
ولا ترضى أن تكون مجرورا” لأحد مهما كان منك قريبا، وكن دائما “مرفوع الرأس” ولا تثق بكل من ابتسم لك، إلا إذا كان يستحق.
وانتبه “لأدوات النصب” اشتغل وأحلم، وتحدى ولا تترك مستقبلك “مبي للمجهول” لا تتردد في التعبير عن مشاعرك، لأن المشاعر بعد أوانها تصبح ممنوعة من الصرف..
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كلام من القلب
إن فقدت مكان البذور التي بذرتها يوما ما.. سيخبرك المطر أين زرعتها. لذا أبذر الخير فوق أي أرض. وتحت أي سماء ومع أي شخص . فأنت لَا تعلم أين تجده ومتى تجده ! ازرع جميلاً ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع . فما أجمل العطاء . فقد تجد جزاءه في الدنيا أو يكون لك ذخراً في الآخرة. لَا تسرق فرحة أحد وَلا تقهر قلب أحد. أعمارنا قصيرة فالبصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها.
كل شيء في حياتك درس، من لجأت له خوفاً ولم تجد طمأنينه، من أحببته بدفء وأحال دفئك إلى صقيع، ايضا من كان البريق في عينيك. واليوم هو سبب إمتلائها المُفاجئ بالدموع..
كلها دروس وإن أتعبتك
إذا أردت أن ترى الدنيا بعد موتك ،، فـأنظر إليها بعد موت غيرك.
فإذا تأملت كيف ينسى الأحباب أحبابهم الموتى, فحينها ستكون على يقين بأن أحب أحبابك , سينساك بعد موتك أو ستشغله الدنيا عنك , أجعل حياتك ” كلها لله ” فهو الوحيد الذي لا ينسى وأحسن علاقتك ” مع الله” فهو الوحيد الذي لا يفنى.
كلام مؤلم لكنهُ حقيقي
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