همسة.. وما الحياة إلا فلسفة فطوبى لمن يتعمق فيها

الحياة مليئة بالحكم، ومن يلتقط الحكمة ويعمل فيها فقد كسبَ معركتَه معها. وهي بحرٌ عميقٌ جدًا متلاطم الأمواج، لا يعترف بمن لا يتقن فن العوم، ولا يأبه بمن لا يتعلمون مهارة الصيد.

وعلى الرغم من الهدوء الظاهر في وجه الحياة أحياناً، إلّا أنها تكشّر عن أنيابها في أوقات كثيرة. والإنسان الواعي يستطيع العمل لحياته الدنيا ليكسب العيش فيها. وفي نفس الوقت يعمل لحياته الآخرة لأنها الحياة الأبقى، ومن يفعل الخير فيها فقد قدّم الخير لحياته الباقية، ومهما اختلفت طريقة العيش فيها.

فالحياة لا تنتظر أحداً، ولا تعد للخلف أبداً، بل تمضي بكلّ ما فيها من متغيرات، ولا تتوقف للراحة. ولا تحبُّ من يركن إليها دون عمل، كما أنها لا تتمسّك بمن لا يعرفون قيمتها، لهذا توقف قليلًا وفكر في حياتك برهة، وامنح نفسك دافعاً كبيراً لتعيشها بقدرة ونجاح، ولا تكن شخصاً هامشياً فيها، فحياة كلّ شخص هي مسؤوليتُه وحده.