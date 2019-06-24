إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك.

وإذا أعطيت فقيرا سمكة تكون قد سددت جوعه ليوم واحد فقط، أما إذا علمته كيف يصطاد السمك تكون قد سددت جوعه طوال العمر.

ليس السخاء بأن تمنح لي ما أنا في حاجة إليه أكثر منك، بل السخاء في أن تمنح ما تحتاج إليه أكثر مني.

لو كانت الدنيا كلها خيرا لما عرفنا كيف نحارب الشر عندما نتورط فيه.

العقل دولاب وكلما دار الدولاب تغيرت طريقتنا في النظر إلى الدنيا والحياة، وأنفسنا.. وتغيرنا.

الشخص الذي يعرف كيف يُقدّم المعروف وكيف يتقبله يكون دائما صديقا أفضل من ثروات الدنيا كلها.