الرئيس الفرنسي يهنىء الرئيس تبون بنجاح القمة العربية

إلتقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمدينة شرم الشيخ بمصر.

ويأتي هذا اللقاء على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ في مصر.

وحسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية، فقد هنأ الرئيس الفرنسي نظيره الجزائري بنجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و2 من الشهر الجاري .

كما أجرى رئيس الجمهورية، لقاءات ثنائية عديدة مع قادة دول إفريقية. يضيف ذات المصدر.