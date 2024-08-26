هنأه بالمنصب.. عطاف يتحادث هاتفيا مع نظيره التونسي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف إتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي محمد علي النفطي. حيث هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية التونسية. متمنيا له السداد والتوفيق في أداء مهامه النبيلة.

وحسب بيان للوزارة، فقد أعرب الوزير أحمد عطاف عن تطلعه للعمل بشكل وثيق مع أخيه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف. تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد.

كما اتفق الوزيران على تنظيم لقاء ثنائي بينهما في أقرب فرصة ممكنة. وذلك في سياق مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الحركية المتميزة والهادفة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-التونسية في مختلف المجالات والعمل على مدها بكافة مقومات الاستدامة والثبات والقوة.